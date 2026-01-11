小泉防衛相は１１日、陸上自衛隊習志野演習場（千葉県船橋市など）で、第１空挺（くうてい）団による年初恒例の「降下訓練始め」を視察した。米英豪など過去最多の１５か国が参加し、占拠された離島を奪還する想定で訓練が行われた。小泉氏も演習場付近の習志野駐屯地で約１１メートルの塔から降下を体験した。視察後、記者団に対し、「隊員とその家族とともに国を守るという決意を新たにした」と語った。降下訓練にはタイや