◇大相撲初場所初日（2026年1月11日両国国技館）西前頭3枚目の伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）は小結・王鵬（25＝大嶽部屋）に攻め込まれながら上手投げで逆転勝ち。4度目の対戦で初めて勝利した。立ち合いすぐに左をのぞかせた王鵬がすくって相手の体勢を崩し、右も差して攻め込んだ。がぶられて土俵際へ追い込まれた伯乃富士は両上手で何とかこらえる。1枚まわしの右上手も使って体勢を入れ替え、ひねりながら左の上手投げ