【モデルプレス＝2026/01/11】E-girlsとして活動していた藤井萩花が1月10日、自身のInstagramを更新。タトゥーがのぞく私服姿を公開した。【写真】元E-girlsで双子の母「おしゃれ」と話題のウエストタトゥー◆藤井萩花、タトゥーのぞくショット公開藤井は、黒いレザーのジャケット姿を公開。ミニ丈のジャケットからは美しいウエストと花のタトゥーがのぞいている。◆藤井萩花の投稿に反響この投稿に、ネット上では「かっこよすぎ」