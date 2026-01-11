路上で発見された、無残に傷つけられた21歳女性の遺体。警察は29歳の地元男性を逮捕し、マスコミは彼を「怪物」と名指しした。だが物証は乏しく、自白も揺れ動く。恐怖と焦りに包まれた1980年代イギリスで、捜査と報道はどこで道を誤ったのか。38年後に明らかになる“冤罪”の始まりを追う。新刊『世界で起きた恐怖の冤罪ミステリー35』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）【変わりすぎ…】髪の