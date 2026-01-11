ボートレース芦屋のG1「全日本王座決定戦開設73周年記念」が12日、開幕する。関浩哉（31＝群馬）の昨年終盤の勢いはすさまじかった。11月徳山G1の25年初Vに始まり、SGチャレンジC優出、下関周年Vを飾ると、グランプリも準優勝。金冠まであと一歩と迫った。「（グランプリは）上出来でした。やれることはしっかりやれたし、そういう仕上がりにできたことも良かった。またあそこを走れるように、一走一走、頑張っていきたい」