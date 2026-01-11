ラグビーのNTTリーグワン1部第4節最終日は11日、三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場で1試合が行われ、昨季準優勝の東京ベイが三重を45―21で下し、開幕4連勝とした。前半に5トライを奪って31―0で折り返し、後半にも2トライを加えた。三重は4連敗。