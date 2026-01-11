イラストエッセイストの犬山紙子氏がニュース番組『わたしとニュース』に出演。番組では、犬山氏の手描きイラストが施されたジャケットやシャツを紹介。その際、実際の描き方について明かした。【映像】犬山氏が洋服に描いたイラスト（複数カット）犬山氏は自身のインスタグラムでチューリップやカラーなどの花のイラストを描いた洋服をたびたび投稿しており、ファンの間で話題となっている。■ジャケットに描かれたイラストが