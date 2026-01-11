元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が11日、X（旧ツイッター）を更新。今月13日に行う「発表」について記した。三崎氏は昨年11月、Xで「来年の1月、日本社会に『革命』を起こします」「その発表できる日が、今は心の底から楽しみです」などと予告。今月8日の更新でも「今年は運命が動く年、決して運命には抗えない。1月13日に歴史は動く。すべては日本の未来のため」「今年は、激動の一年になります。1月13日、既得権益へ正面か