全日本コーヒー協会（全協）は7日、都内で賀詞交歓会を開催し、関係省庁の来賓のほか会員・組合員ら約320人が参集し新年の慶びを分かち合うとともに、コーヒーの価値が着実に浸透していることを共有し合った。冒頭あいさつした柴田裕会長（キーコーヒー社長）は、コーヒー豆高騰に触れ「家庭用市場ではインスタントコーヒー、レギュラーコーヒーともに価格改定を進めさせていただき、新商品や飲用提案を各社が一生懸命させてい