商業組合首都圏お菓子ホールセラーズは1月5日、都内で「2026年 新春賀礼会」を開催し、菓子メーカー・菓子卸・関係官庁・団体ら約360人が集い新春の喜びを分かち合い、各代表が菓子業界の発展や菓子の魅力発信を呼びかけた。冒頭あいさつした小黒敏行理事長は、昨今の不穏な世界情勢に触れ、その中で希望を見出せるものとして米国の建国の父の一人であるベンジャミン・フランクリンの名言など引き「ベンジャミン・フランクリン