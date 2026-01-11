ギンビスは2024年に立ち上げた新ブランド「まるでケーキなビスケット」を育成すべく期間限定の新商品を投入して消費者の“時には贅沢をしたい”志向に対応する。25年9月22日から年末にかけて同ブランドから「ベイクドチーズケーキ味」（50g）を発売しており、クリスマスシーズンを迎えた12月15日には「いちごのショートケーキ味」（50g）を新発売した。「まるでケーキなビスケット いちごのショートケーキ味」2品共通して、