井上に挑む中谷は、どう怪物の牙城を切り崩すのか(C)Getty Images期待が高まる歴史的なメガマッチ日本ボクシング史に残るであろうメガマッチに対する緊張感が高まっている。来る5月に東京ドームでの開催予定される、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、WBA、WBC、WBO世界同級1位・中谷潤人（M.T）のマッチアップだ。【動画】繰り出されるボディショット！井上尚弥の“音”に着目昨年3月に行われた24年