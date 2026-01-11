成人の日（12日・月）にかけて、強い寒気が流れ込むため、日本海側では大雪となる所がありそうです。朝にかけて、積雪の急増する所もあるでしょう。大雪や猛ふぶきによる交通障害に警戒が必要です。また、西日本の太平洋側や、名古屋周辺にも雪雲が流れ込みそうです。積雪や路面の凍結にお気をつけください。日中は、太平洋側では晴れ間の出る所が多く、空気の乾燥が続くでしょう。朝は全国的に冷え込みが強まって、名古屋なども氷