日本ハムのドラフト４位・半田南十（みなと）内野手（日大藤沢）が１１日、憧れの存在に果敢に直撃して芽生えた自信を胸に、プロでの成長を誓った。９日のＮＰＢ新人研修会で受講した元阪神・能見篤史氏の講義で、高校生新人ではただ一人、質問。物おじしない度胸の良さをアピールした。「緊張しました。みんながしていないことをした方が、いいスタートを切れるんじゃないかと。自分の自信につなげるというか」と振り返った１