「オッズパーク杯・和歌山グランプリ・Ｇ３」（１１日、和歌山）ミープロケイリン倶楽部に所属、前橋や取手でアテンドガールを務めたことのある斉藤雅子さんが現地で観戦。デイリースポーツの取材に応じた。今回は観戦だけでなくＹｏｕＴｕｂｅ撮影も敢行。「１年近く更新がなかったミープロケイリン倶楽部のＹｏｕＴｕｂｅを再始動させます。和歌山競輪の場内でいろいろ撮影しました。後日、更新されますので見てくださいね