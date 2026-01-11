都内で“おしゃれな街”としても人気が高い吉祥寺。デートで訪れるカップルも多そうだが、2025年12月、そんな吉祥寺駅の北口を出てすぐのメインストリート『吉祥寺サンロード商店街』を、漫画家・宮下あきら氏の代表作『魁!!男塾』がジャックし注目を集めた。【写真】「ロックすぎる」話題沸騰、吉祥寺をジャックした『魁!!男塾』「ロックすぎる」吉祥寺サンロードのセンスが話題1985〜1991年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）