蟹座・女性の運勢 パートナーや親友などパワフルな誰かの存在に圧倒され、そして強く刺激される重要な時期でしょう。ここまでもすでにその流れにありましたが、今週はそのピークのとき。何か具体的なできごとがあり、相手の強い意志やためらいのない行動力に驚かされるのでは。ただ、いまの蟹座から見ると「いまそこまでやる必要があるの？」と思えることなのかも。実際のところ、それは人によります。…が、実