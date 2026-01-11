広島の秋山翔吾外野手が１１日、日本ハム・五十幡、中日・板山らと静岡県下田市の吉佐美運動公園で行っている自主トレを公開した。風速約２０メートルの強風の中で練習を行った。外野守備の練習では球際のボールを捕る動きを繰り返し、打撃では連続ティーで鋭いスイングを見せた。現状のコンディションについて「結果を残したいなとか、いろんなイメージはあるけど、実戦に入らないとできないことがたくさんある。（今は）事前