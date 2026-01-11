天秤座・女性の運勢 家族との生活や日常の過ごし方のになかに、「いまの自分にとても適したパターン」のようなものを見出すとき。これはここ最近の流れのなかでつかんだものでしょうが、「判断基準を日常において、きちんと自分でコントロールしていきたい」。こういう強い気持ちなのかも。ただ社会面は天秤座にまだまだ期待し、自分たちの流れに合わせてくれることを期待してきます。今週はそこがぶつかるときかな。