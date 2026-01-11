山羊座・女性の運勢 直感力、意志力が非常に鋭く働くエネルギッシュなタイミング。最近一気に調子を上げてきている山羊座ですが、今週はそのピークかも。いまの自分にいちばん必要なのは何か、深く理解しシンプルに行動に移せていそうです。単独行動に向く時期で、すでに十分な効果を上げていることも。ただ、パートナーや親友を筆頭とした親しい身近な人たちとは、どうも感じていることの差があるよう。周囲は