魚座・女性の運勢 対人関係が非常に活発な時期が続きます。いまは新たな出会いや関係性が広がりやすく、そこから強い刺激を受け取ることも多いよう。魚座の感覚からすると、「そんなにやるの？」と思うくらいアグレッシブな人もいるようですが、何か感じるものがあるなら、一緒に行動してみるのもいいのでは。すでにこの流れに乗りつつある人は、何らかの成果、手ごたえを得ているかもしれません。もし、今後、より新しい自分にな