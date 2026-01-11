延焼が続く山梨県上野原市の扇山（手前）。奥は富士山＝11日午前10時25分（共同通信社ヘリから）山梨県上野原市の扇山（1138m）の山林火災で、市消防本部や自衛隊は11日も消火活動を続けた。消防本部によると、風の影響で飛び火して延焼範囲が拡大し、焼損面積は11日午前7時時点で約50ヘクタール。市は新たに1世帯2人に避難を指示し、対象は計77世帯145人。消防本部によると、10日は火が最も近い住宅まで50mに迫ったが、11日朝