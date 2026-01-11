全国大学ラグビー選手権決勝（１１日、東京・ＭＵＦＧ国立）、関東対抗戦１位の明大が同３位の早大を２２―１０で下し、７大会ぶり１４度目の優勝を果たした。両校は昨年１２月の対抗戦でも対戦し、明大が２５―１９で勝利していた。この日は、前半９分に早大のＣＴＢ野中健吾主将（４年）のＰＧで先制される。それでも、同１９分に明大のＰＲ田代大介（３年）が逆転のトライを決める。同２８分には、ハイボールの競り合いで