女優の川島海荷が山でのショットを公開し、話題となっている。川島は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「高尾山にガチ登山仲良しサツキ氏と」と記し、女優の中上サツキと東京・高尾山に登った写真をアップ。「リフトで登るのとは全然違くて、自然をより感じてリラックスできたガチ登山また挑戦してみたい！！まずはグッズを揃えなきゃなんだけどね……」とつづった。この投稿には、「ガチ登山お疲れ様でした」