3連休中日の今日11日(日)は、関東地方で風がビュービュー吹き、千葉市や八王子市などで最大瞬間風速25メートル以上を観測しました。最小湿度は、さいたま市や東京・府中市などで8%と空気もカラカラに乾いているため、火の元には十分に注意しましょう。風がビュービュー空気はカラカラ火の元に注意今日11日(日)の関東地方は午前は南風が強まり、午後は西よりに変わり更にビュービューと強まっています。16時までの最大瞬間風速は