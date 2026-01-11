１月１１日の京都１２Ｒ・３歳未勝利（芝１８００メートル＝１８頭立て）は、武豊騎手が乗った１番人気のナリタエスペランサ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父キタサンブラック）が勝利した。１馬身差の２着に４番人気メイショウテンク（団野大成騎手）が入り、さらに１馬身１／４差の３着に３番人気サリエンテ（北村友一騎手）が入った。勝ちタイムは１分４９秒２（良）。これで通算成績は４戦１勝とした。１１Ｒの淀短距離Ｓ