日本ハムの五十幡亮汰外野手が11日、静岡県下田市の吉佐美運動公園で練習を公開し、「レギュラーとして信頼を勝ち取って結果を出したい」と今季の決意を述べた。昨季の自己最多118試合出場からさらなる飛躍を期す。広島の秋山翔吾外野手らと練習した。打撃練習では出塁率を意識し、ミート力向上や選球眼の良さにつながるように体の開きを抑える打ち方を試行した。昨年11月の韓国との強化試合で日本代表に選出された。3月のワ