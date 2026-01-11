◇スコットランド・プレミアリーグ第22節 セルティック 4-0 ダンディー・ユナイテッド（日本時間11日 セルティック・パーク）サッカー・セルティックの前田大然選手が今季リーグ戦7ゴール目を挙げ、チームの勝利に貢献しました。先発出場した前田選手はチームが3点リードして迎えた後半24分、味方が放ったシュートのこぼれ球に反応。相手GKがはじいたボールをゴールへ蹴り込み、ダメ押し点を挙げて勝利を決定付けました。セルティ