＜KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC＞◇11日◇ツインメッセ静岡7人組アイドルグループ、SWEET STEADYが登場してステージを盛り上げた。後輩のCUTIE STREETらに続いてステージに上がると、「カワイイコレクション」でスタート。山内咲奈（21）が「まだまだ楽しんでいけますか！これからもっともっと楽しんでいくよー！」とあおり「ハートの魔法」「ファンファーレ」なども披露。計4曲のパフォーマンスで締めくくった。SWEET