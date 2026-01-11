¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ç¼·ÊÑ²½¡ª½Õ¤Î¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏªÈþÍÆ»ïVOCE(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Î¸ø¼°X¤Ç½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬½Õ¤Î¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡£¤½¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖVOCE2·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤Î½Õ¥á¥¤¥¯´ë²è¡¢¤â¤¦¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤·¡¢ÉÍÊÕ¤¬3¿Í¤Î¿Íµ¤¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤«¤é°ìÊÑ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ø¥¢¤ä¥­¥å¡¼¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤¹¤Ã¤­¤ê¤Þ¤È¤á