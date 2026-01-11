現役ドラフトでロッテからソフトバンクに移籍した中村稔弥投手（29）が11日、福岡県筑後市のファーム施設でブルペン入りした。2度目の立ち投げで30球を投げ「少しだけ出力が上がった」と語った。長崎県佐世保市出身。ロッテでは主に中継ぎで活躍し、今回地元球団に加入した左腕は「やってやろうという気持ち」と意気込む。この日は、ロッテ時代に4年間指導した川越英隆投手ファーム統括コーディネーターが見守る中、真っすぐ