セパレート服で迷いなく筆をお笑いタレントのゆりやんレトリィバァが見せた最新ショットに注目が集まっている。初監督作品映画「禍禍女」が2月6日から全国公開されることを動画を添えてインスタグラムで告知。上下黒色のトップスで映画タイトルの1文字「禍」を迷いなく筆で書き上げる様子がとらえられている。?美文字?に対して「達筆！！！」「予想外にうまくて、うまって声出た(笑)」「書道8段びっくり」「えっ字うま」と声