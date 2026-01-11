11日午後4時28分頃、JR山陽線の広島駅～新白島駅間で列車が人と接触したため、広島駅～岩国駅間で順次運転を見合わせています。なお、運転再開は午後6時00分以降の見込みです。可部線は横川駅～あき亀山駅間で運転を行っています。《11日午後5時05分時点》