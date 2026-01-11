新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？1月12日（月）〜1月18日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★山羊座運勢第1位！「考えてから動く」よりも、動きながら自分を再定義していく流れに入ります。完成形を決めてから名乗るのではなく「とりあえずやってみる」「前に出てみる」ことで、自分の輪郭がはっきりしてくるタイミング。慎重さや準備万端であることが