11日夕方、群馬県前橋市の山林で火災が発生し、消防などが消火活動に向かっています。消防によりますと、午後4時半前、前橋市内で「煙が上がっている」と119番通報が複数相次ぎました。前橋市柏倉町地内で山林火災が発生していて、現在、消防などが場所を確定するとともに、消火に向かっているということです。ケガ人などの詳細はわかっていないということです。