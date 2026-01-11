守護神復活を見据え巻き返しを誓う横浜ＤｅＮＡの山崎あふれる情熱と野球愛で、チームを明るく照らす。来季プロ１２年目を迎えるＤｅＮＡの山崎。不調にあえいだ今季は自己最少の１７登板１セーブにとどまり「チームへの貢献という部分で物足りなさを感じた」と悔しさをにじませる。ルーキーイヤーから、守護神に抜てきされたチームの顔だ。相川新監督は、就任会見でチームの中心にいなければいけない選手の一人として名前を