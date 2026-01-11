長野県内は11日夕方に北部や西側地域を中心に断続的に強い雪が降っていて、午後5時現在では北部に大雪警報が発表されています。12日午後6時までの24時間に降る雪の量は多い所で、中野飯山地域で50センチ、長野地域と大北地域の山沿いで40センチなどと予想されています。長野地方気象台は12日明け方にかけて、大雪や路面凍結による交通の乱れに警戒するよう呼び掛けています。【24時間予想降雪量】（多い所）11日午後6時～12