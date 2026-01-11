大相撲初場所が始まる。話題の中心は新大関の安青錦。先場所は横綱・豊昇龍を本割・優勝決定戦と続けて破り、初優勝を飾った。新入幕から4場所連続11勝に続いての12勝。一気に新大関に推挙された。場所後から年末年始にかけて、巡業、イベント、テレビ出演等々で大忙し。相撲と言えば真っ先に安青錦の名前が上がる人気者になった。つい半年前、新横綱に昇進して話題をさらっていた大の里がかすむくらい、すっかり安青錦が主役の