NHKの朝ドラ「あんぱん」で今田美桜（28）演じるヒロインの最初の夫・次郎役を務め、やがて出番がなくなると“次郎さんロス”なる現象をSNS上で巻き起こしたのが俳優の中島歩（37）だ。ブレイクに至るまで実に15年近くを要した不遇の時代を本人が語った。＊＊＊【写真を見る】クシャクシャの笑顔がすてき…“37歳”の魅力光る「中島 歩」連ドラ初主演まさに飛ぶ鳥を落とす勢いだ。1月に始まったドラマでは、NHK大河「豊臣