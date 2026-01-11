※このお話は作者土井真希さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ夫の弟夫婦が襲来したあとも、義母との険悪な日々は続いていた。夫はとうとう嫁姑の喧嘩を目撃しても見て見ぬふりをするようになり、そして息子はいまだにサッカーに行きたがらない…■息子はサッカーに行きたがらないまま ■そんなある日 ■義母についてわかったことが ■こちらは隣の奥さんなるほど〜隣の奥さんを