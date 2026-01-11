鹿島学園との決勝戦を前に、調整する神村学園の選手たち＝東京都内サッカーの第104回全国高校選手権は12日午後2時5分から、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で決勝が行われ、神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）が、ともに初優勝を懸けて対戦する。11日は神村学園が東京都内でパス交換などの軽めのメニューで体を動かし、鹿島学園は全体練習を実施せずに各自で調整した。昨夏の全国高校総体との2冠が懸かる神村学園の有村