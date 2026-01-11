◇第44回都道府県対抗女子駅伝（2026年1月11日たけびしスタジアム京都発着の9区間42・195キロ）女子1500メートル、5000メートルの日本記録を持つ田中希実（26＝ニューバランス）は兵庫の2区（4キロ）を12分14秒で走って区間賞を獲得し、14人抜きで16位から2位に順位を上げた。小林祐梨子の持つ区間最高記録（12分7秒）に及ばず。2年前に自身が2区を走ったときのタイム（12分11秒）にもわずかに届かなかったが、レース後は