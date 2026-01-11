関東では11日、神奈川や群馬で山火事が新たに発生していますが、東京消防庁は午後4時すぎ、都内の14市町村に林野火災警報を発令しました。東京消防庁は、11日午後4時10分、対象区域内での火の使用が制限される「林野火災警報」を発令しました。対象となる区域のある市町村は以下の14市町村です。多摩市、調布市、羽村市、日野市、武蔵村山市、町田市、東大和市、瑞穂町、八王子市、あきる野市、青梅市、日の出町、檜原村、奥多摩町