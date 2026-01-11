モグライダー・芝大輔の世間のイメージとは異なる“鋭い観察力”について、先輩芸人である永野が絶賛する一幕があった。1月7日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。芝の「人が見落とすような細かな点に気づく観察力」が話題になると、永野はある番組で「凄いなと思った」ことを切り出した。永野によると、大勢の演者がいる収録現場で、誰も気づかないようなポイントに反応するスピードが芝は