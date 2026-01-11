菓子専門店の「シャトレーゼ」では、北海道産純生クリーム100%を贅沢に使用した「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」を、1月9日から販売しています。まさかの値下げ...！「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」は、リニューアル発売商品。今回のリニューアルでは、開発チームが試行錯誤を重ねた結果、シャトレーゼの最高傑作ともいえるシュークリームが誕生しました。 シンプルで口どけの良いシュー皮に、北海道産純