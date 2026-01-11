「都心から一番近い蒸気機関車」といえば、埼玉県の秩父鉄道を走る「SLパレオエクスプレス」です。引退していた蒸気機関車・C58363号機を復活させ、1988年に運転開始。以来、30年以上にわたり活躍を続けています。秩父鉄道は、2026年の「SLパレオエクスプレス」運行スケジュールを発表しました。今年は3月20日(金・祝)から12月6日(日)までの土日祝日を中心に、秩父路を駆け抜けます。全席指定席での運行となるため、事前予約システ