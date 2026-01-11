今冬にサンフレッチェ広島からドイツ２部のデュッセルドルフに完全移籍した田中聡に現地メディアが早くも期待を寄せている。23歳の日本人MFは、現地１月10日に行なわれたチェコ１部のスロバン・リベレツとの親善試合に先発出場。３−１の勝利に貢献した。ドイツ大手紙『Bild』は、新天地デビューを飾った田中を「彼は（スポーツCEOの）スベン・ミスリンタットが獲得したがった理由をすぐに証明した」と高評価している。「日