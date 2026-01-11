シンザン記念は過去10年、勝ち馬は上位人気が中心も8人気以下が2勝2着2回3着4回。昨年も3→1→14番人気、2024年も3→1→17番人気とヒモ荒れを起こしており、穴馬台頭のチャンスは十分にある。本記事では「穴馬をアナライズ（分析）する」をテーマに穴馬候補をピックアップ。ここでは「ルートサーティーン」を取り上げる。 ■ルートサーティーン デビューから2戦は相手が悪く連