１１日午後４時３５分、広島地方気象台は高波と暴風雪及び大雪に関する中国地方気象情報を発表した。広島地方気象台の発表内容は以下のとおり。［気象概況］日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、中国地方の上空約１５００メートルにはこの冬一番の氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込んでいます。この状態は１２日明け方にかけて続く見込みです。［風の実況］１０日００時から１１日１６時までの最大風速と最大瞬間