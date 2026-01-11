女優志田未来（32）が10日放送のTBS系「人生最高レストラン」（午後11時30分）に出演。13歳で主演した日本テレビ系ドラマ「14才の母〜愛するために生まれてきた〜」について語った。志田は2006年に放送された同作品で14歳という若さで妊娠、出産をする主人公を演じた。島崎和歌子は「役柄が衝撃的だったじゃないですか。妊娠してしまうっていう。そういうのも感覚的にわからないじゃないですか。演技プランとかはなかったですか？